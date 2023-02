Pau Palacios é o novo Diretor de Operações da Stuart Espanha e Portugal

Com um perfil estratégico centrado na liderança e no desenvolvimento de equipas, Palacios assume a posição de Diretor de Operações da plataforma B2B líder em envios de "last mile", com a missão de consolidar e impulsionar o seu crescimento no mercado espanhol e português, respetivamente.

Pau Palacios foi nomeado Diretor de Operações da Stuart Espanha e Portugal, plataforma líder em envios de "last mile" na Europa. Palacios tem experiência na gestão estratégica de operações e logística, assim como no desenvolvimento de planos de negócio e liderança de equipas.

Licenciado em Engenharia Mecânica pela Universitat Politècnica de Catalunya e em Administração e Direção de Empresas pela Universitat Pompeu Fabra, e com um Master of Sciences em Logistics Management pela University of Sussex, Palacios desenvolveu uma vasta carreira profissional como Operations Manager na Amazon, Plant Manager na Frit Ravich e VP of Operations na Kubbo.

«Estou muito entusiasmado com a oportunidade de fazer parte da equipa da Stuart. O setor da last mile está a viver um momento crucial, e o facto de a Stuart colocar o binómio tecnologia-operações no centro do seu negócio, torna-a numa empresa especialmente atrativa e competitiva», declara o novo Diretor de Operações da Stuart Espanha e Portugal.

Com esta contratação, a plataforma B2B líder em envios de "last mile" vai continuar a avançar na sua missão de ligar empresas e clientes através da tecnologia e da inovação para gerar valor partilhado no segmento da restauração, alimentação e retalho.

Desta forma, a Stuart continuará a trabalhar para a consecução de objetivos em linha com a sustentabilidade, orientados para ter impacto positivo a nível ambiental, económico e social.