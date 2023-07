PORTUGAL SMART CITIES SUMMIT REGRESSA À FIL DE 10 A 12 DE OUTUBRO

A Fundação AIP promove a 9ª edição do Portugal Smart Cities Summit, de 10 a 12 de Outubro, na FIL – Parque das Nações. A FIL volta assim a ser o ponto de encontro de todos os sectores fundamentais para as Smart Cities, nomeadamente governação, mobilidade, energias, IT & IOT, cyber security, água, resíduos e ambiente, saúde e bem-estar.

Este evento, que se assume como o maior Marketplace nacional na promoção de networking e na criação de oportunidades de negócio neste sector, irá promover múltiplos encontros e debates sobre os temas actuais relacionados com as cidades do futuro.





Assim, o dia 10 abrirá com a Conferência "Autarquias, Empresas e Cidadãos ". De salientar que à semelhança da edição anterior, são esperados centenas de autarcas, que para além de participarem nas conferências, vão ter a oportunidade de conhecer as novidades apresentadas pelas diversas empresas expositoras presentes no evento.

Serão ainda abordados outros temas como Financiamento público e privado, transformação digital, transição energética e sustentabilidade, saúde e bem-estar nas Smart Cities, smart mobility, oportunidades no sector da água, resíduos, ambiente, cyber security, sustentabilidade e Smart Cities.

O Portugal Smart Cities Summit é o evento de referência, com uma alargada representação empresarial, que promove sinergias entre o território, a indústria e o meio académico-científico, visando cidades mais inteligentes que proporcionem uma melhor qualidade de vida.

A presença dos Municípios tem uma dupla vertente, por um lado participam na exposição apresentando as soluções tecnológicas mais avançadas para um desenvolvimento sustentável das suas cidades, e por outro, encontram neste evento novas soluções e parcerias para implementar a sua estratégia.

A dimensão internacional do Evento é outra das fortes apostas desta edição, quer ao nível dos expositores, quer ao nível de visitantes. Para além do País convidado e da Cidade convidada, a anunciar brevemente, o evento conta já com uma forte representação de empresas expositoras provenientes de outros mercados com especial destaque para a China, com a participação oficial da Hungria e de Taiwan. Estão igualmente previstas várias missões empresarias de visitantes do continente africano.

O Portugal Smart Cities Summit, realiza-se em simultâneo com o Segurex, o Salão Internacional da Protecção, Segurança e Defesa.

O Portugal Smart Cities Summit 2023 conta com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Senhor Presidente da República.