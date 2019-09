Sempre ligadas à história e tradição, as marcas da CARMIM têm evoluído a par com a qualidade do produto, e a Reguengos DOC não poderia ser exceção. A nossa marca mais icónica, afinal o símbolo de uma região, tem uma imagem mais sóbria, com a aposta no branco, preto e dourado, com tipografia direta – aquilo que os consumidores pretendem saber está mais explicito e visível!

Ouro para Monsaraz Verdelho

A CARMIM recebeu mais uma medalha de ouro, com o Monsaraz Verdelho a ganhar medalha de ouro no Mundus Vini Summer Tasting 2019, um dos mais importantes concursos vínicos a nível mundial.

A CARMIM conquistou medalha de ouro com a monocasta Monsaraz Verdelho 2018, e três medalhas de prata com Monsaraz Tradição branco 2018, Régia Colheita 2017 e Monsaraz Reserva tinto 2017.

A CARMIM – Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz – foi criada em 1971 por um grupo de 60 viticultores com o objetivo de produzir e comercializar vinho contando hoje com cerca de 900 associados, a que correspondem 3.600 hectares de vinha.





A CARMIM tem construído, ao longo destes anos de história, vinhos e azeites de qualidade CARMIM, os quais passaram a ser sinónimo de excelência. A maior cooperativa portuguesa promove uma série de atividades relacionadas com o vinho, estando aberta para visitas e provas diariamente, bem como eventos vínicos com degustação de produtos locais e tendo uma loja própria no centro da vila.