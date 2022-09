SGS Academy lança formações em Hidrogénio

A partir de outubro, já é possível ter formações técnicas sobre o "combustível do futuro".





A SGS Portugal, líder mundial em certificações, inspeção, ensaios laboratoriais e formação, através da SGS Academy, a sua unidade de formação, anuncia o lançamento de três novas formações, desta feita, no "combustível do futuro". Com data de arranque prevista para outubro, estas formações têm como tema central o hidrogénio e visam apresentar uma abordagem técnica sobre a temática, contando para isso com formadores com uma vasta experiência no setor energético.

As mais recentes formações da SGS Academy foram pensadas para dar resposta à estratégia nacional de hidrogénio, capacitando os profissionais do sector energético num tema tão falado, mas onde existem ainda tantas dúvidas. Além dos programas formativos abertos ao público, existe ainda a possibilidade de desenvolver formação à medida adaptada às necessidades das empresas e das suas pessoas.

"Para uma correta implementação do hidrogénio no negócio, é preciso que os responsáveis empresariais dominem todas as suas características, o seu enquadramento europeu e nacional, e a sua aplicação", afirma João Marques, Director Geral da SGS Portugal. "Compreendendo as competências que faltam no mercado, a SGS Academy pretende, com as formações lançadas agora, transmitir todo esse conhecimento através de cursos técnicos, com formadores no terreno. Estes programas podem seguir o formato predefinido, ou serem adaptados à medida e às necessidades de cada empresa", destaca Sofia Franco, Product Manager da SGS Academy.

O curso "Estratégia Europeia e Nacional para o Hidrogénio Renovável", agendado para 25 de outubro e com uma duração de 8 horas, pretende dar a conhecer o enquadramento geral sobre a estratégia europeia e nacional para o hidrogénio, e o impacto da nova legislação europeia. Por outro lado, com o curso "Os Desafios do Hidrogénio e a sua Utilização Segura", agendado para 9 de novembro e com 4 horas de duração, vai ser possível ter uma visão abrangente de toda a cadeia de valor do hidrogénio, com destaque para as suas componentes técnicas, aplicabilidade e riscos/cuidados a ter na sua utilização. Este ciclo de formações termina com o curso "A Mobilidade e o Hidrogénio", agendado para 22 de novembro e também com 4 horas de duração, que vai permitir compreender todo o contexto da aplicação da tecnologia do hidrogénio na área da mobilidade e saber como formar os recursos humanos especializados no setor da mobilidade.

Com a realidade das alterações climáticas cada vez mais presente torna-se urgente, através das energias renováveis, acelerar a descarbonização do planeta, atingindo uma economia global com emissões reduzidas. Para alcançar este objetivo, uma das grandes oportunidades é o hidrogénio – um combustível de alta eficiência e com um baixo impacto ambiental. Além deste, existe também o hidrogénio verde, que provém de processos que utilizam fontes de energia renováveis. A grande vantagem destes, além de reduzirem a poluição, é o facto de virem complementar a substituição dos combustíveis fósseis em setores da economia onde a eletrificação poderá não ser a opção mais eficiente.