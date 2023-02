SGS PORTUGAL E SGS ESPANHA UNEM FORÇAS PARA OFERECER AS SOLUÇÕES MAIS COMPLETAS NA PENÍNSULA IBÉRICA

Com uma equipa única, as duas filiais aumentarão a sua capacidade de resposta e desenvolverão soluções mais completas e inovadoras.

A SGS Portugal e SGS Espanha anunciaram a sua aliança para atuar numa lógica de SGS Ibéria, com o intuito de criar sinergias operacionais para satisfazer as necessidades dos mercados português e espanhol, permitindo à empresa estar mais próxima dos seus clientes e consolidar a sua presença geográfica.

As duas filiais da empresa, líder mundial em certificação, inspeção, ensaios laboratoriais e formação, vão manter as suas respetivas equipas, personalidades jurídicas e nomes comerciais em cada um dos países, criando sinergias de recursos e conhecimentos para oferecer um serviço mais robusto ao mercado.

Os principais objetivos a curto/médio prazo desta aliança passam por aumentar a capacidade de resposta nas áreas onde a SGS opera, criar maiores oportunidades e dar resposta às necessidades dos clientes enquadrados na operação ibérica, bem como desenvolver novas linhas de negócio consolidadas para os desafios apresentados pelo mercado.

O aumento da rede de escritórios e a equipa única de profissionais permitirão à SGS Portugal e à SGS Espanha identificar antecipadamente as necessidades dos clientes, criar sinergias com empresas do mercado ibérico e oferecer serviços ainda mais inovadores e complementares aos clientes que já trabalham com a SGS.

A SGS Portugal e a SGS Espanha estão confiantes no impacto positivo desta aliança operacional para o mercado ibérico, já que poderão contar com um aumento dos recursos disponíveis, maximizando a utilização dos talentos existentes, criando sinergias entre as duas equipas e replicando os serviços existentes em ambos os países. Assim, existirá um aumento do portfólio de serviços existentes e uma aproximação da experiência das equipas, bem como uma maior proximidade com o cliente, que se traduzirá numa resposta mais ágil.