The Lisbon MBA Católica - Nova sobe 21 posições no ranking do Financial Times

O programa Executive MBA do The Lisbon MBA Católica|Nova voltou a subir no ranking EMBA Financial Times 2023, tendo alcançado o melhor resultado de sempre, com a ascensão de 21 posições, para se tornar o 34º melhor Executive MBA da Europa e o 63º melhor do mundo.

Destaca-se ainda que o The Lisbon MBA é o único MBA em Portugal continuamente presente nos prestigiados rankings do Financial Times desde 2013 com ambos os programas – International MBA e Executive MBA, o que o torna o líder nacional incontestado e num MBA de topo a nível verdadeiramente mundial.

Além da subida na posição global, destaca-se também o aumento salarial em 73% três anos após a conclusão do programa, com um salário médio anual bruto próximo de 182 000 USD, e um elevado índice de funções de senioridade dos estudantes após a graduação. De salientar ainda que, comparando os Rankings de 2022 com os de 2023, este valor representa o maior aumento salarial entre todos os programas de Executive MBA classificados no ranking do FT, apresentando uma subida de 35%.



Esta evolução positiva mostra bem o continuado aumento de qualidade do The Lisbon MBA Executive, bem como o extraordinário percurso profissional dos seus graduados.