Totalmente focada no futuro e na inovação do panorama empresarial e de trabalho português, contará com a participação de oradores nacionais e internacionais, bem como freelancers, trabalhadores remotos, nómadas digitais, empresários e estudantes universitários que querem ingressar no mercado de trabalho.

Durante os dois dias do evento, os gestores de empresas vão ser orientados para efetuar uma transição eficaz para full remote (empresa 100% remota) ou para contratar equipas remotas. Já os profissionais presentes terão a oportunidade de descobrir como podem começar a trabalhar remotamente e como funciona o dia-a-dia dos trabalhadores remotos. Tudo isto será concretizado através de conferências presenciais, workshops práticos e networking durante e após evento, num After Cocktail.

Do impacto no Employer Branding ao Empreendedorismo Digital, passando pela tecnologia que faz o trabalho remoto funcionar numa empresa e o nomadismo digital, incluindo ainda o repovoamento de áreas rurais através deste modelo de trabalho: estes são apenas alguns dos temas a ser discutidos nos 2 dias da conferência Remote Shit. Para além das palestras, haverá 3 workshops a decorrer no 2º dia de evento sobre a transição para um modelo de trabalho remoto, a criação e desenvolvimento de uma missão pessoal e a produção de conteúdos digitais. Haverá também round tables das quais farão parte convidados especiais para debater quais os próximos passos para implementar o trabalho remoto em Portugal, tocando em tópicos essenciais como a Legislação, os modelos de contratação e a cultura das empresas.

A premissa da organização do Remote Shift é, por isso mesmo, fazer o Shift To The Future, através de uma análise fundamentada e atual da situação do mercado de trabalho, bem como da sua evolução futura.

Será um fim de semana único com muitas oportunidades de emprego remoto, networking e palestras.

Os fundadores deste evento e do movimento #RemoteShift são Henrique Paranhos, fundador da WEbrand Agency, Joana Sá, fundadora do XO Digital Studio e Gonçalo Hall, Consultor e Nómada Digital. Os três responsáveis têm-se dedicado à análise de processos e dinâmicas do trabalho remoto há alguns anos e o Remote Shift é o culminar de um propósito comum de fazer o shift do panorama laboral português, que passa por uma descentralização das forças de trabalho, aliada a uma melhor qualidade de vida pessoal e profissional.