Webinar Yunit sobre benefícios fiscais direcionados ao investimento, inovação e I&D

A Yunit Consulting, em parceria com a Viseeon e a Patentree, vai realizar um webinar dia 15 Abril, sobre Benefícios Fiscais direcionados ao Investimento, Inovação e I&D.



Neste webinar iremos analisar os Benefícios Fiscais disponíveis, direcionados ao Investimento, Inovação e I&D, e daremos a conhecer em detalhe as diferentes tipologias para determinar as opções que maximizam a dedução do seu IRC, sejam: RFAI, DLRR, CFEI, SIFIDE, PATENT BOX.

Todos estes Benefícios Fiscais visam promover e apoiar o investimento em setores considerados estratégicos da economia, favorecendo o crescimento sustentável, a criação de emprego e o desenvolvimento regional, e o reforço da estrutura do capital das empresas.

A lista de regras é extensa e alguns investimentos são elegíveis em mais do que uma tipologia. Assim, qual o mais favorável para o setor da Empresa em concreto? Quais as consequências de usar um ou outro dos benefícios fiscais?



