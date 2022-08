Whitestar: 15 anos orgulhosamente Juntos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Passaram-se 15 anos e muito mudou, a começar pela nossa dimensão. Crescemos mais de 10 vezes em ativos sob gestão e collections; aumentámos em cinco vezes o número de colaboradores; somos líderes de mercado, graças aos mais de €10 mil milhões em ativos, e uma referência em Portugal com um track record único. Somos oficialmente desde 2019 um empregador de referência certificado pelo Top Employer Institute. Deixámos de ter apenas um cliente e trabalhamos, hoje, para diferentes entidades que nos procuram pela qualidade do que fazemos.





Nestes 15 anos trabalhámos e reforçámos a reputação da Whitestar. Pelo meio fomos alterando o nosso nome: primeiro foi Servicing Company e, depois, Asset Solutions. Neste período de tempo, tornámo-nos mais simples, práticos e ágeis. Fizemos da transparência e proximidade o nosso lema. Temos contribuído para Construir Melhores Futuros Financeiros, junto daqueles que connosco se relacionam. Fizemos da formação, interna e externa, um imperativo profissional e moral.





Acreditamos que chegou o momento de deixarmos cair o "Asset Solutions" e ficarmos apenas Whitestar. Com a simplificação do nome vem também uma nova imagem, igualmente simples e clara. Mantemos o vermelho e a estrela que está na nossa génese, mas demos-lhe mais significado. A meia estrela do logótipo está preenchida por nós, os cerca de 500 colaboradores. A outra metade será preenchida pelos restantes stakeholders: clientes, parceiros, entre outros.





Estamos orgulhosos do caminho percorrido, da experiência adquirida, da reputação construída e, principalmente, da aprendizagem conseguida. Fizemo-lo graças ao trabalho dos nossos colaboradores: aos que iniciaram esta caminhada e ainda continuam connosco, aos que não estiveram no início mas que têm contribuído para o nosso sucesso, e também aos que, nestes anos, passaram pela nossa empresa e deram o seu importante contributo.





Para esta mudança escolhemos o tema Orgulhosamente Juntos porque é assim que nos sentimos.