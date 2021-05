Yunit Talks

Governance em processos de abertura de capital.

Como preparar a entrada de investidores na sua empresa

A Yunit Consulting, em parceria com o BiG - Banco de Investimento Global, e a PRA - Raposo, Sá Miranda & Associados - Sociedade de Advogados, vai realizar um webinar com o tema "Governance em processos de abertura de capital - Como preparar a entrada de investidores na sua empresa", no próximo dia 26 de maio, das 11h às 12h.

Este tema está cada vez mais na ordem do dia, pelo impacto positivo que as boas práticas de Corporate Governance têm na construção de uma boa relação entre as estruturas de gestão das empresas e a maximização do seu valor, sendo de grande importância para todas as organizações seja qual for a sua dimensão ou estrutura.

I. Abertura de capital nas empresas



I. Abertura de capital nas empresas

- O que motiva a abertura de capital?

- Como preparar a abertura?

- A confidencialidade em processos de M&A





- O papel do investidor na gestão da empresa e a relação com os empresários

- O que muda na gestão da empresa após a abertura de capital?

III. Negociação e consolidação do governance por acordo parassocial com os novos sócios

- Da negociação à realidade – a curta distancia para o sucesso.

As inscrições são gratuitas, mediante registo prévio.



