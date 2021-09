DJ MARKET TALK: Exportações britânicas afundam após Brexit

(DJ Bolsa)-- As exportações do Reino Unido afundaram desde que o país decidiu sair da UE, enquanto os vizinhos europeus registraram ganhos, indica o site noticioso escocês Daily Business. As exportações do Reino Unido caíram 5,5% desde o referendo de 2016, deixando-o como o único país no noroeste da Europa com uma balança comercial negativa nesse período, indica o DB, citando dados da Biblioteca da Câmara ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone