DJ MARKET TALK: Evergrande foi o catalisador de que os mercados precisavam

(DJ Bolsa)-- A reação extrema dos mercados ao incumprimento esperado da companhia chinesa Evergrande pode ter sido uma indicação de que havia uma correção a caminho que esperava apenas por um catalisador, já que o risco real de contágio não era muito elevado, indica Steven Blitz, da TS Lombard, ao WSJ. Os investidores têm razões suficientes para se preocuparem em seus países. "Estamos nos aproximando ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone