DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys devem continuar a subir

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys devem continuar a subir à medida que a Fed restringe a política, até que a nota a 10 anos atinja um pico de 3,75% em meados do próximo ano, diz Thomas Mathews, da Capital Economics, numa nota de research. O responsável diz que "o pior das vendas do mercado de obrigações deste ano pode já ter terminado. Mas ainda não pensamos que as yields dos Treasurys de longo prazo já tenham ...

