DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys recuam antes de testemunho de Powell

(DJ Bolsa)--A procura pela segurança da dívida soberana dos EUA regressou após a sessão de risco de terça-feira. A yields da nota a 10 anos cai para 3,189% contra 3,304%, enquanto a nota a dois anos perde para 3,102% face a 3,196%. O relatório semestral de política monetária do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, ao Congresso, esta tarde deve "reiterar os mesmos temas que abordou na conferência de ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone