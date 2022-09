DJ MARKET TALK: Inflação da Zona Euro deve continuar tendência de subida

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs prevê que a inflação subjacente da Zona Euro suba para 4,8% em setembro, face a 4,3% em agosto. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal preveem que a inflação subjacente tenha ascendido a 4,7% em setembro. O banco dos EUA espera uma forte subida da inflação subjacente devido ao fim da redução do custo dos transportes na Alemanha. O Goldman Sachs prevê que o indicador principal ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.