DJ MARKET TALK: Economia do Reino Unido deve entrar em recessão no 4T

(DJ Bolsa)-- A Fitch Ratings cortou a previsão do PIB do Reino Unido para 2023, depois da extrema volatilidade nos mercados financeiros do país e a perspetiva de taxas de juro mais elevadas. A agência de ratings espera agora que o PIB do Reino Unido desça 1% em 2023 face a uma queda de 0,2% prevista em setembro. As obrigações soberanas do Reino Unido e a libra foram vendidas de forma acentuada depois da apresentação do mini-orç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.