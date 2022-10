DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem após dados dos EUA

(DJ Bolsa)--As yields dos Treasurys a 10 anos disparam para 4% e o segmento a dois anos aproxima-se de 4,5% depois dos dados do índice preliminar de confiança da Universidade do Michigan, que chegou aos 59,8 pontos, superando as expectativas de 59 pontos. A taxa de inflação esperada para o próximo ano subiu para 5,1%, face a 4,7% no mês passado, enquanto o número para os próximos cinco anos subiu para 2,9%, de 2,7%. "As ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.