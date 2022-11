DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys recuperam parte das perdas da semana passada

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys recuperam parte das perdas acentuadas da semana passada, desencadeadas pela leitura da inflação dos EUA abaixo do esperado. O segmento a dois anos está nos 4,431% e o de 10 anos segue a 3,899%, ambos com máximos recentes. O governador da Fed Christopher Waller alertou no domingo que a batalha contra a inflação vai exigir taxas de juro mais elevadas. "A Fed vai abrandar, não parar", ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.