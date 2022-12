DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys recuam antes de decisão da Fed

(DJ Bolsa)--As yields dos Treasurys a 10 anos recuam para 3,455%, face a 3,611% na segunda-feira, após a leitura mais recente da inflação dos EUA ter mostrado que os preços subiram no mês passado ao ritmo mais lento de 12 meses desde dezembro de 2021. Em novembro, o índice de preços no consumidor, ou IPC, subiu 7,1% em termos homólogos, disse o Departamento do Trabalho, abaixo dos 7,3% esperados pelos economistas consultados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.