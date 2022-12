DJ MARKET TALK: Yields das Bunds sobem após dados do Ifo

(DJ Bolsa)-- Os investidores vendem Bunds em resposta aos dados melhores do que o esperado do sentimento empresarial Ifo da Alemanha em dezembro, que apontam para um maior otimismo daqui para a frente mesmo que a inflação continue elevada. A yield das Bunds a 10 anos sobe 1,5 pontos base para 2,188% depois dos dados, tendo estado a cair 0,4 pontos base para 2,169% antes dos dados, de acordo com a Tradeweb. O sentimento empresarial Ifo subiu para 88,6 pontos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.