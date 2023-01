DJ MARKET TALK: Mercado laboral da Alemanha mostra resiliência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O mercado de trabalho da Alemanha continua a ser uma exceção positiva nos dados macroeconómicos da Zona Euro, diz Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro, numa nota. Os pedidos de subsídio de desemprego ajustados às variações sazonais caíram em dezembro, face às expectativas de que iriam aumentar, num sinal encorajador de que as firmas estão relutantes em despedir ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.