DJ MARKET TALK: Ações europeias, futuros dos EUA recuam

(DJ Bolsa)-- As ações europeias recuam após uma sessão mista na Ásia e antes de um arranque em Wall Street que os futuros de ações perspetivam negativo. O Stoxx Europe 600 e o CAC 40 perdem 0,7%, o FTSE 100 cai 0,2% e o DAX cede 0,5%. O Brent sobe 0,5% para $80,06 por barril, enquanto o dólar estabiliza contra o euro. "Os comentários dos responsáveis da Fed sobre a necessidade de elevar as taxas de juro dos EUA ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.