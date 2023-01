DJ MARKET TALK: Zona Euro deve enfrentar recessão ligeira

(DJ Bolsa)-- Os dados recentes sugerem que o risco de recessão na Zona Euro no inverno diminuiu, mas o ímpeto económico deve ser lento no curto prazo, diz a economista sénior da Pantheon Macroeconomics para a Europa, Melanie Debono, numa nota. A Pantheon espera que a Zona Euro tenha contraído 0,1% no 4T, menos que os 0,3% previstos antes, mas ainda prevê que o bloco entre numa ligeira recessão já que o PIB deve contrair mais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.