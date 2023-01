DJ MARKET TALK: Ações europeias sobem; Wall Street deve abrir em alta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias sobem após uma sessão positiva na Ásia e antes de uma abertura que se perspetiva em alta nos EUA. O Stoxx Europe 600 avança 0,3%, o CAC 40 sobe 0,2% e o DAX sobe 0,1%, impulsionados pelos ganhos das companhias aéreas. O FTSE 100 segue praticamente inalterado. O Brent sobe 1,7% para $87,39 por barril enquanto o USD/JPY acelera 0,8%, depois de o BOJ ter mantido a política de controlo da curva da ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.