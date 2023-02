DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem após dados do desemprego dos EUA

(DJ Bolsa)-- Os Treasurys prolongam os ganhos enquanto os investidores equilibram os receios de recessão com uma retórica hawkish da Reserva Federal dos EUA. As yields dos Treasurys a 10 anos seguem a 3,589% e a congénere a dois anos a 4,434%. Os pedidos de subsídio de desemprego semanais ficaram acima das expectativas, possivelmente a ajudar a manter um limite nas yields. O Departamento do Trabalho dos EUA reportou 196.000 novos pedidos, contra ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.