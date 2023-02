DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem antes de dados da inflação dos EUA

(DJ Bolsa)-- Os analistas consultados pelo WSJ esperam que a inflação principal homóloga dos EUA de janeiro tenha abrandado um pouco, para 6,2% face a 6,5% em dezembro, com a leitura subjacente a recuar para 5,4% face a 5,7%. Uma aceleração da subida dos preços seria vista como uma pressão adicional sobre a Reserva Federal dos EUA para manter elevadas as taxas por mais tempo, desencadeando potencialmente uma venda das obrigaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.