DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem após dados dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys apreciam, impulsionadas pelos dados do mercado de trabalho dos EUA, que destacam a necessidade potencial de taxas de juro mais altas. O segmento a 10 anos ascende a 3,960% e o de dois anos está nos 4,716%. A subida surge após as minutas da Reserva Federal dos EUA na quarta-feira, que também suportaram a narrativa de juros mais altos por mais tempo. Esta quinta-feira, os pedidos de subsídio de desemprego foram ...