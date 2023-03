DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys prolongam ganhos

(DJ Bolsa)--As yields dos Treasurys sobem, a caminho do terceiro dia consecutivo de ganhos. O segmento a 10 anos segue nos 3,584% enquanto o de dois anos negoceia a 4,101%. Ambos permanecem longe dos máximos alcançados no início deste mês. As yields recuam à medida que a crise bancária e os dados económicos apontam para uma desaceleração da economia, pressionando provavelmente a Fed a suavizar o ciclo de aumento dos juros.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.