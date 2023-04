DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem após dados dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys aceleram após novos dados terem confirmado a resiliência da economia e do mercado de trabalho dos EUA. O segmento a 10 anos atingiu os 3,474% e o segmento a dois anos segue nos 4,014%, já que os pedidos de subsídio de desemprego dos EUA recuaram de forma surpreendente, perante expectativas de um aumento. O Departamento do Trabalho disse que os pedidos caíram para 230.000 na semana passada, contra os 246.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.