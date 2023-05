DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem antes de decisão da Fed

(DJ Bolsa)-- Os Treasurys prolongam a sua progressão, enviando as yields para uma queda, enquanto os mercados aguardam por pistas sobre a política monetária esta quarta-feira depois de um esperado aumento de taxas de 25 pontos base pela Reserva Federal dos EUA. As yields dos Treasurys a 10 anos seguem a 3,415% e a congénere a dois anos a 3,974%, depois de um impulso de um relatório da ADP acima do esperado. A crise bancária deve fazer ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.