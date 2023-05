DJ MARKET TALK: Europa sobe em linha com futuros de ações dos EUA

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias e os futuros de ações dos EUA negoceiam no verde esta sexta-feira, animados pelos sinais de progresso nas discussões sobre o teto da dívida norte-americana. O Stoxx 600 e o CAC sobem ambos 0,8%, o DAX soma 0,7% e o FTSE 100 cresce 0,5%. Os futuros do Dow e do S&P 500 valorizam 0,2%. "Os mercados chegam à sessão final da semana com um estado de espírito positivo, graças aos sinais otimistas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.