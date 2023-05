DJ MARKET TALK: Europa cai com futuros de ações dos EUA

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias e os futuros de ações dos EUA caem esta segunda-feira, com a atenção no retomar das negociações sobre o teto da dívida dos EUA agendadas para esta sessão depois do impasse de sexta-feira. O Stoxx 600 cai 0,1%, tal como os futuros do Dow e do S&P 500. Nas moedas, o dólar sobe contra o iene para 138,20, com a atenção também virada para a publicaçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.