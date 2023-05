DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem após dados do emprego dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Tresurys aceleram depois de os pedidos iniciais de subsídio de desemprego dos EUA terem ficado abaixo do esperado. O Departamento do Trabalho reportou 229.000 pedidos iniciais na semana passada, quando os economistas consultados pelo WSJ previam 245.000 para a semana encerrada em 19 de maio. A reação inicial dos mercados indicou que os dados reforçaram as apostas numa política monetária mais rígida, com ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.