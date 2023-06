DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem após dados do desemprego dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys recuam depois da leitura mais elevada que o esperado dos pedidos de subsídio de desemprego dos EUA, que subiram 28.000 depois de um ganho mais modesto de 2.000 na semana anterior. Os pedidos totalizaram 261.000, contra um consenso de 235.000. As yields dos Treasurys a 10 anos, que seguiam a 3,816%, recuaram para 3,781%, e as congéneres a dois anos desceram para 4,496%, face a 4,555%. Os mercados têm descontado cada ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.