DJ MARKET TALK: Europa cai antes de decisão do BCE

(DJ Bolsa)-- A maioria das ações europeias cai antes da decisão de taxas de juro do Banco Central Europeu. "Pensamos que a reunião do conselho de governadores do BCE que termina esta quinta-feira vai resultar no muito antecipado aumento de 25 pontos base para 3,5% e sinalizar que o BCE está a ficar perto de uma pausa, mas que ainda não chegou lá", dizem os analistas da Evercore, numa nota. O Stoxx Europe 600 desce 0,4%,...