DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem antes de discurso de Powell

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys descem enquanto os mercados esperam pelo discurso do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, em Portugal. A retórica da Fed e de outros grandes bancos centrais continua hawkish e os dados continuam a apontar para uma inflação resiliente. O PCE subjacente homólogo de maio dos EUA deve manter o ritmo de abril, nos 4,7%, embora deva mostrar um ligeiro abrandamento da leitura mensal para 0,3% face a 0,4%, de acordo com ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.