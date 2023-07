DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro prolongam quedas

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações soberanas da Zona Euro caem, prolongando os movimentos do dia anterior que foram motivadas pelos comentários de Klaas Knot, membro do conselho de governadores do Banco Central Europeu, sugerindo que o ciclo de subidas das taxas do BCE pode terminar depois da reunião de julho. "Ainda é necessária uma subida das taxas de juro em julho, mas mais uma subida depois ainda não é certa"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.