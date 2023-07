DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem após dados do desemprego dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys sobem depois dos dados que revelaram que os trabalhadores norte-americanos apresentaram menos candidaturas ao subsídio de desemprego do que esperavam economistas consultados pelo WSJ, num sinal de que o mercado de trabalho continua resiliente. As yields a 10 anos seguem a 3,804% e as yields a dois anos a 4,854%, dando continuidade aos ganhos anteriores depois de o Departamento do Trabalho dos EUA ter reportado que os pedidos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.