DJ MARKET TALK: Vendas a retalho do Reino Unido mostram resiliência

(DJ Bolsa)-- O aumento de 0,7% das vendas a retalho do Reino Unido em junho mostra que a resiliência da atividade económica do país se mantém, diz Ashley Webb, economista da Capital Economics, numa nota. Mesmo o indicador de confiança do consumidor do GfK, que apesar da queda em julho, mostra que a taxa anualizada de crescimento das vendas a retalho deve melhorar face a uma queda de 1,0% em junho para cerca de 0%, diz Webb, notando que a ...