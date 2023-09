DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem após payrolls dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys recuam com base nos dados mais recentes do mercado de trabalho dos EUA, que mostraram uma criação de empregos resiliente em agosto, mas uma taxa de desemprego mais elevada e um crescimento salarial mais lento. Os dados mensais sobre o emprego não-agrícola dos EUA aumentaram 187.000 no mês passado, mais do que os 170.000 previstos por economistas consultados pelo WSJ. Os números de julho e junho foram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.