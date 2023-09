DJ MARKET TALK: Europa cai após sessão mista na Ásia

(DJ Bolsa)-- As ações europeias caem depois de uma sessão mista na Ásia e antes de uma abertura esperada em baixa nos EUA. O Europe 600, FTSE 100 e CAC 40 recuam cerca de 0,7% e o DAX desce 0,5%, com as ações da banca, seguradoras, bens de luxo e empresas de entregas/takeaway entre as que mais caem. O Brent desce 0,6% para $89,46 por barril. As ações australianas caíram 0,7%, o Hang Seng, de Hong Kong, fechou praticamente na linha de água,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.