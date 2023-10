DJ MARKET TALK: Dados dos salários podem levar BOE a manter taxas

(DJ Bolsa)-- Com o crescimento dos salários no Reino Unido a começar a abrandar, o Banco de Inglaterra, ou BOE, pode decidir manter as taxas, diz Samuel Tombs, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para o Reino Unido, numa nota. Excluindo bónus, os salários cresceram 7,8% em agosto, mostraram dados desta terça-feira, um pouco abaixo da taxa do mês anterior. Os dados dos salários tendem a estar desfasados da flexibilidade do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.