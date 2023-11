DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem antes de relatório do emprego dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys seguem maioritariamente em baixa antes dos dados do emprego norte-americano de outubro e com apostas cada vez maiores de uma pausa da Reserva Federal dos EUA. Os payrolls devem ficar nos 170.000, de acordo com uma sondagem do The Wall Street Journal, ficando abaixo dos surpreendentemente fortes 336.000 de setembro. A taxa de desemprego deve ser de 3,8%. "Os responsáveis da Fed dizem repetidamente que o mercado de trabalho ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.