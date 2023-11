DJ MARKET TALK: Yields das obrigações da Zona Euro caem após inflação dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro descem depois de a inflação dos EUA ter abrandado ligeiramente mais que o esperado em outubro, com a inflação subjacente homóloga a ficar nos 4%, face aos 4,1% previstos numa sondagem do The Wall Street Journal. A inflação principal homóloga abrandou para 3,2% face a 3,7%, ficando abaixo das previsões de 3,3%. As yields das obrigações da Zona Euro desceram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.