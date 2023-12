DJ MARKET TALK: Europa acelera; Wall Street deve acompanhar

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias seguem em alta esta sexta-feira, uma vez que o otimismo continua após a Reserva Federal dos EUA sinalizar no início desta semana que pode avançar com cortes de taxas no próximo ano, embora o Banco Central Europeu e o Banco de Inglaterra, ou BOE, tenham deixado a opção de reduções fora da agenda. O Stoxx 600 ganha 0,2%, o CAC aprecia 0,3% e o DAX acelera 0,1%. O FTSE ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.