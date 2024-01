DJ MARKET TALK: Ações europeias recuam; Wall Street deve abrir no vermelho

(DJ Bolsa)-- As ações europeias recuam esta quarta-feira perante a perspetiva de abertura em baixa nos EUA. As minutas da Reserva Federal dos EUA vão ser um dos únicos pontos de destaque do dia embora não se preveja grandes surpresas. O Stoxx 600 e o FTSE caem 0,9%, o DAX recua 1% e o CAC perde 1,4%, com as quedas das ações industriais, mineiras e de bens de luxo a superarem os ganhos das telecoms e das seguradoras. "Acreditamos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.