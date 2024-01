DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys prolongam ganhos

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys sobem, com a nota a 10 anos a caminho de registar o quarto ganho diário consecutivo. "A tendência das yields deve continuar enquanto o mercado se ajusta face a uma condição de mercado de sobrecompra", diz Peter Cardillo, da Spartan, numa nota. Cardillo espera que a procura por Treasurys seja retomada assim que a yield a 10 anos atinja os 4,05%. Contudo, os futuros de fundos federais ainda estã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.