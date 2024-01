DJ MARKET TALK: Europa recua; Wall Street deve abrir em queda

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus negoceiam maioritariamente no vermelho, enquanto os futuros dos EUA apontam para uma queda na abertura. O Stoxx 600 e o CAC perdem 0,1%, o DAX cede 0,5% e o FTSE segue estável. "Aproxima-se uma semana movimentada para os mercados. A Fed e o BOE divulgam as decisões sobre taxa de juro e os dados mensais sobre o emprego não-agrícola dos EUA são conhecidos na sexta-feira", escrevem analistas da IG.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.