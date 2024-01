DJ MARKET TALK: Yields das obrigações da Zona Euro recuam

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro caem, impulsionadas pela perspetiva do mercado do início dos cortes dos juros do Banco Central Europeu em abril. Os comentários de Peter Kazimir, governador do Banco Nacional da Eslováquia, na segunda-feira, de que o debate sobre o corte das taxas é prematuro, receberam menos atenção e os mercados concentraram-se no governador do Banco de França, François Villeroy ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.