DJ CORREÇÃO: Yields dos Treasurys sobem; dados dos EUA indicam economia robusta - Market Talk

(Corrige o Market Talk publicado às 1446 TMG, que não indicava o ano do nível mais baixo anterior dos pedidos.)

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys sobem depois de os pedidos de subsídio de desemprego semanais dos EUA terem ficado abaixo do esperado, somando-se aos dados recentes que indicam que a economia poderá estar demasiado robusta para que a Reserva Federal dos EUA comece a cortar as taxas de juro. Os pedidos desceram ...